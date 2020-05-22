Наши контакты

График работы:



Пн-Пт. 09.00 - 18.00

Отдел рекламы:

(Наружная реклама, интернет реклама, реклама на ТВ, реклама на

радио, реклама в метро, реклама в ВУЗАХ, реклама на транспорте,

реклама в поездах)

reklama@maxmedia.com.ua

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Отдел печати:

(Печать полного цикла. Полиграфия, широкоформатная печать,

сувенирная продукция, пластиковые карточки, защита голограммой)

print@maxmedia.com.ua

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Отдел организации мероприятий:

(Организация праздников, корпоративные мероприятия, конференции,

приглашение звезд)

event@maxmedia.com.ua

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Отдел web-дизайна:

(3D дизайн, графический дизайн, 3D Туры, дизайн интерьеров)

design@maxmedia.com.ua

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Отдел web-разработки:

(Разработка программного обеспечения, создание сайтов, продвижение

сайтов)

web@maxmedia.com.ua

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Отдел студии продакшн:

(Изготовление видеороликов, радиороликов)

production@maxmedia.com.ua

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