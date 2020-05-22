Наши контакты
Тел.: (044) 451-49-95
Факс: (044) 451-49-95
|(063) 113-57-57
(067) 181-22-33
ул. Академика Заболотного, 20, кв. 3, г. Киев, Украина
График работы:
Пн-Пт. 09.00 - 18.00
Отдел рекламы:
(Наружная реклама, интернет реклама, реклама на ТВ, реклама на
радио, реклама в метро, реклама в ВУЗАХ, реклама на транспорте,
реклама в поездах)
reklama@maxmedia.com.ua
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Отдел печати:
(Печать полного цикла. Полиграфия, широкоформатная печать,
сувенирная продукция, пластиковые карточки, защита голограммой)
print@maxmedia.com.ua
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Отдел организации мероприятий:
(Организация праздников, корпоративные мероприятия, конференции,
приглашение звезд)
event@maxmedia.com.ua
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Отдел web-дизайна:
(3D дизайн, графический дизайн, 3D Туры, дизайн интерьеров)
design@maxmedia.com.ua
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Отдел web-разработки:
(Разработка программного обеспечения, создание сайтов, продвижение
сайтов)
web@maxmedia.com.ua
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Отдел студии продакшн:
(Изготовление видеороликов, радиороликов)
production@maxmedia.com.ua
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Вы можете заполнить форму заявки либо написать нам на нашу электронную почту: office@maxmedia.com.ua