Наши контакты

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Агентство мерчандайзинга

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Ритейлер Spar начал развивать новый формат магазинов для одного посетителя Ритейлер Spar начал развивать новый формат магазинов для одного посетителя

 Вівторок, 30 червня 2020, 18:13
Продуктовый ритейлер Spar на прошлой неделе объявил о внедрении нового формата магазинов в Нидерланд... Читать полностью
Компанія AB InBev Efes Україна оновила етикетки всіх брендів в упаковці ПЕТ Компанія AB InBev Efes Україна оновила етикетки всіх брендів в упаковці ПЕТ

 Понеділок, 22 червня 2020, 00:00
Ця ініціатива допоможе оповістити споживачів про матеріали, з яких складається наша ПЕТ-пляшка, а та... Читать полностью
Pantone создал новый оттенок для Розовой пантеры Pantone создал новый оттенок для Розовой пантеры

 Понеділок, 15 червня 2020, 19:38
Спустя 56 лет после появления Розовой пантеры на экранах персонаж получил собственный оттенок от Ин... Читать полностью
SMS и email-маркетинг SMS и email-маркетинг

 Понеділок, 08 червня 2020, 00:00
Средние показатели открытия по email-рассылкам в розничном сегменте составляют около 18%, тогда как ... Читать полностью
Google запустила рекламу формата Discovery по всему миру Google запустила рекламу формата Discovery по всему миру

 Понеділок, 01 червня 2020, 20:48
Такие кампании помогут бизнесу охватить до 2,9 млрд пользователейКорпорация Google запустила рекламн... Читать полностью
Средниу показатели SMM для разных отраслей бизнеса Средниу показатели SMM для разных отраслей бизнеса

 Понеділок, 25 травня 2020, 00:00
В частности, аналитики выяснили, как часто бренды публикуют посты в соцсетях, какие показатели вовле... Читать полностью
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